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Сексуальная велосипедистка полностью разделась ради фото на фоне океана

16 мая, 15:58

Александр Трикиша

Бывшая спортсменка Люсия Яворчекова вышла на пляж полностью обнаженной. Девушка сфотографировалась возле пальмы и в комментарии написала, что для нее океан больше чем мечта

Люсия Яворчекова во всей красе / Фото: Instagram

Известная велосипедистка Люсия Яворчекова в очередной раз продемонстрировала, что уход в модельный бизнес не был ошибкой. Красотка из Словакии опубликовала на своей странице в Instagram горячее обнаженное фото на фоне океана.

Девушка и океан. Для нее океан был больше чем мечта, это было место, которое ей нужно было посетить, чтобы найти себя. А когда она вернулась в город, вы могли видеть солнце в ее глазах, ветер в ее волосах и вкус бесконечной соли на ее губах", – оставила комментарий под фото Люсия.

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велосипедистка WAGs Люсия Яворчекова

Источник: Сегодня|Спорт

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