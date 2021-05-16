Сексуальная велосипедистка полностью разделась ради фото на фоне океана

Люсия Яворчекова во всей красе / Фото: Instagram
Известная велосипедистка Люсия Яворчекова в очередной раз продемонстрировала, что уход в модельный бизнес не был ошибкой. Красотка из Словакии опубликовала на своей странице в Instagram горячее обнаженное фото на фоне океана.
Девушка и океан. Для нее океан был больше чем мечта, это было место, которое ей нужно было посетить, чтобы найти себя. А когда она вернулась в город, вы могли видеть солнце в ее глазах, ветер в ее волосах и вкус бесконечной соли на ее губах", – оставила комментарий под фото Люсия.
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