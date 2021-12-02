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Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
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ПСЖ --
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Сексуальная украинка признана лучшей каратисткой мира

Андрей Трофимов
2 декабря, 13:59
Всемирная федерация карате опубликовала обновленный рейтинг спортсменов. Сразу шесть представителей Украины вошли в ТОП-10 в своих весовых категориях

Анжелика Терлюга / Фото: Instagram

В частности, номером один в весе 55 кг у женщин названа серебряная призерша Олимпиады в Токио Анжелика Терлюга, а №3 у категории 75 кг у мужчин – бронзовый медалист Игр-2020 Станислав Горуна.

Анжелика Терлюга в финале Олимпиады-2020 / Фото: Reuters

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УКРАИНЦЫ В СПИСКЕ ЛУЧШИХ КАРАТИСТОВ МИРА

  • №1 Анжелика Терлюга (до 55 кг)
  • №3 Станислав Горуна (до 75 кг)
  • №6 Ризван Талибов (от 84 кг)
  • №6 Анита Серегина (до 61 кг)
  • №7 Галина Мельник (до 68 кг)
  • №9 Екатерина Кривая (до 50 кг)

Анжелика Терлюга со своей медалью / Фото: Reuters

Напомним, в ноябре Анжелика Терлюга уступила в 1/8 финала чемпионата мира в Дубае той самой болгарке Ивет Горановой, которой летом проиграла в финале Игр в Токио. После этого 29-летняя одесситка намекнула на завершение карьеры.

"Очень больно, когда понимаешь, что мечта никогда не станет реальностью. Я устала искать причины, чего же не хватает и что не так", – написала тогда в Instagram Терлюга.

Добавим, что после летней Олимпиады в Токио Анжелика Терлюга сыграла свадьбу с тренером Владимиром Зарецким, а затем отгуляла медовый месяц на Мальдивах.

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Анжелика Терлюга и ее муж Владимир Зарецкий / Фото: Instagram

Анжелика Терлюга и ее муж / Фото: Instagram

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