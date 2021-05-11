Секс-символ украинского спорта в лифчике получила вторую дозу вакцины от коронавируса (видео)

Серебряной призерке чемпионата мира по прыжкам в высоту Юлии Левченко, которая готовится бороться за медаль Олимпиады в Токио, вкололи CoronaVac

/ Фото: Instagram

Секс-символ украинского спорта Юлия Левченко получила вакцину от коронавируса. Видео, как ей делали инъекцию, 23-летняя легкоатлетка разместила у себя в инстаграм-сториз. Судя по подписи, это была доза №2.

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Во время процедуры серебряная призерка чемпионата мира по прыжкам в высоту была в джинсах, масочке и бюстгальтере. При этом на укол спортсменка отреагировала с олимпийским спокойствием.

Юлия Левченко. Вакцинация от коронавируса Видео: Instagram

Напомним, украинским олимпийцам колют китайскую вакцину CoronaVac.

"Действительно, в директивных документах МОК и в ходе консультаций с национальными олимпийскими комитетами стран-участниц было подчеркнуто, что вакцинация не будет обязательной для участия в Играх в Токио. Однако мы должны понимать, что это, в первую очередь, безопасность и уважение ко всем окружающим, чтобы защитить не только участников, но и сам японский народ", – говорил ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт

При этом все еще не факт, что Олимпиада в Токио, которая должна пройти с 23 июля по 8 августа, состоится. Как мы писали ранее, петиция об отмене Игр среди японцев набирает подписи с рекордными темпами.