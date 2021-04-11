Секс-символ украинского спорта приподняла футболку и засветила трусики (фото)

Марина Бех-Романчук успевает не только готовиться к Олимпиаде, но и восхищать своих фолловеров

После победы на чемпионате Европы в Польше сексуальная украинская прыгунья Марина Бех-Романчук отправилась на восстановительный сбор в Турцию. Там красотка продолжает подготовку к летним Олимпийских играм, не забывая радовать поклонников новыми снимками в Instagram.

На днях Марина Бех-Романчук похвасталась космическим бюстом.

А теперь спортсменка показала свою ослепительную фигуру в розовой футболочке и черных трусиках.

"Солнечный уикенд у бассейна", – подписала это фото легкоатлетка

Восхищение красотой Марины ее фолловеры выразили в комментариях на различных языках. Помимо украинского, тут и испанский, и польский, и английский.

Кроме того, у Марины Бех-Романчук нашлось время для небольшой дискотеки со своим мужем – пловцом Михаилом. Смотрите, как зажигательно они танцуют!

Напомним, накануне секс-символ легкой атлетики в соблазнительной позе призналась мужу в любви. Молодые поженились осенью 2018 года, а до этого около двух лет встречались.

Одна из самых ярких пар украинского спорта летом будет представлять страну на Олимпийских играх в Токио с 23 июля по 8 августа.

Марина Бех-Романчук Видео: Instagram

10 апреля состоялся финал гипершоу "Маска". Он шокировал всех. Радость, удивление, восторг – мы собрали всю палитру эмоций участников в одном видео. Срываем маски и кайфуем вместе!

И главное – проект продлили на второй сезон!