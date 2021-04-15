Секс-символ украинского спорта поразила невероятно нежным фото

Привлекательная прыгунья в высоту Юлия Левченко предстала в новом образе, показав свежие фотографии на своей страничке в Instagram

Легкоатлетка-красавица Юлия Левченко продолжает завоевывать поклонников не только своего спортивного таланта, но и красоты. Сегодня девушка показала необычные фотографии – как в образе модели, так и спортсменки.

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На первом кадре Юлия распустила свои прекрасные волосы и, слегка прикрыв тело то ли блузкой, то ли платьем, предстала с загадочной легкой улыбкой.

Однако это не означает, что Левченко забыла о своей основной профессии и на кадрах в "истории" Instagram показала преображение. При этом девушка не упустила возможности похвастаться своими стройными ножками, на которых, правда, остались отпечатки от "блинов" – результат занятий в тренажерном зале.

Еще на одном интересном фото прыгунья, которую наши читатели признали секс-символом украинского спорта, появилась в спортивной наряде.

Тем временем, украинским олимпийцам начали колоть китайскую вакцину. Левченко также собирается представлять нашу страну на Играх-2020 в Токио ближайшим летом.

Смотрите, как Юля показала свою укладку волос после дождя:

Юлия Левченко – укладка в дождь