Сборной Украины перед матчем со Швецией помогают специалисты из Манчестер Сити

Александр Зинченко порекомендовал Андрею Шевченко обратиться за помощью к специалистам по реабилитации игроков из Манчестер Сити. Сейчас они находятся в расположении нашей команды

Тренерский штаб сборной Украины / Фото: Reuters

Сборная Украины получила существенное усиление перед матчем 1/8 финала Евро-2020. Нашему тренерскому штабу на помощь пришли специалисты из Манчестер Сити. Их порекомендовал Александр Зинченко. Украина – Швеция трансляция онлайн есть на нашем сайте.

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"Александр Зинченко посоветовал людей, которые отвечают за реабилитацию футболистов с Манчестер Сити. Они приехали из Англии и сейчас находятся с нашей командой. Они помогают в восстановлении – чтобы наши игроки быстрее восстанавливались, чтобы поднять их физическое состояние", – рассказал журналист Роман Бебех в программе Бомбардир.

Ранее мы писали, что сборная Украины на игре Евро со шведами попала в раздевалку рыцарского ордена. Поединок 1/8 финала чемпионата Европы на стадионе "Хемпден парк" в Глазго стартует в 22:00. Подопечные Андрея Шевченко разместятся в необычных условиях.