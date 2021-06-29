Сборная Украины вручила Пятову торт и потренировалась под шотландскими флагами

Подопечные Андрея Шевченко занимались на стадионе в Глазго, где во вторник сразятся со шведами в 1/8 финала чемпионата Европы

Сборная Украины на стадионе в Глазго / Фото: УАФ

После восьмидневной паузы сборная Украины наконец-то снова сыграет на Евро-2020. Мы уже ведем онлайн-трансляцию Швеция – Украина. Накануне вечером наши футболисты провели необычную тренировку на арене "Хемпден парк" в Глазго.

Вчера 37-летие отметил вратарь Андрей Пятов, и главный тренер Андрей Шевченко поздравил его на тренировке. А за ужином ему вручили торт, хотя сладкого в лагере "сине-желтых" стараются избегать.

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На поле занимались 25 футболистов. Правда, Александр Зубков продолжает работать индивидуально.

На арену могут допустить не более 12 тысяч болельщиков. Тем более, британцы не пускают фанов из-за рубежа, так что поддерживать нашу команду будет лишь диаспора. Как пишет сайт УАФ, украинцам приходится мириться с огромными шотландскими флагами, нарисованными на трибунах. По всей видимости, их будет хорошо заметно и во время трансляции, поскольку ожидается всего 6000 зрителей.

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Во время тренировки, на которое журналистов пустили лишь на традиционные 15 минут, наши наставники отрабатывали схему на поединок плей-офф. Настроение у парней – хорошее, и Шевченко дал смелое обещание перед Швецией.

Вспомним, как шведы обыграли поляков и заняли первое место в группе:

Накануне Испания забила в свои ворота почти из центра поля.