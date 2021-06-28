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Угораздило ж тебя! Жена Пятова поздравила мужа-вампира с днем рождения

Олег Люлька Олег Люлька
28 июня, 08:28
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Вратарю сборной Украины исполнилось 37 лет. Супруга Андрея Пятова оригинально поздравила его на расстоянии, написав забавный пост в социальных сетях
Андрей Пятов и его жена Юлия
Андрей Пятов и его жена Юлия / Фото: Instagram

Сегодня капитану сборной Украины Андрею Пятову – 37 лет. Вратаря, который с национальной командой готовится ко вторничному матчу 1/8 Евро со Швецией, на расстоянии с юмором поздравила его супруга Юлия.

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"Сегодня особенный день, твой день. И как же редко в свой день рождения ты с нами, угораздило ж тебя родиться в то время, когда либо сборы либо сборная. Есть, конечно, плюс – экономия какая на банкете. И каждый раз ломаю голову – чем же тебя удивить на расстоянии. То видео, то стихи, то фото – в этот раз не заморачивалась. Просто скажу: с днем рождения, любимый! Но кое-что тебе все же подарю – фото в личку", – написала в Instagram Юлия Пятова

Неизвестно, какое именно фото Юлия отправила самому Андрею, а вот подписчикам показала своего мужа-голкипера в роли вампира, зубами впивающегося ей в плечо.

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Отметим, что Пятовы воспитывают трех дочек и младшего сына, которого назвали в честь знаменитого вратаря Яшина Львом.

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