3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Сборная Украины уже на ЧМ-2022! Знаменитый футболист удивил своим прогнозом

Алексей Андрейцев
3 июня, 18:25
Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко убежден, что украинцам будет легче пройти Уэльс, чем Шотландию

Левченко уверен в победе Украины на 100% / Фото: REUTERS

В воскресенье сборная Украины сыграет решающий матч отбора на ЧМ-2022. После победы над Шотландией, наша команда встретится с Уэльсом.

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Евгений Левченко убежден, что справиться с валлийцами будет очень просто.

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"На полпути расслабляться абсолютно нельзя. Шотландию мы прошли уверенно.

Считаю, что Уэльс пройти будет чуть проще. Это мнение базировано именно на том, что шотландцев я считаю более сплоченным и добротным коллективом.

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Конечно, вторая игра на протяжении короткого периода времени может сыграть злую шутку. Но я уверен в сборной на сто процентов", – сказал Левченко в комментарии "Футбол NEWS".

Евгений Левченко / Фото: Instagram

Интересно, что букмекеры не поддерживают оптимизма Левченко. И считают шансы команд абсолютно равными.

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Ранее мы писали, что капитан сборной Украины выставил на аукцион награду за матч с Шотландией.