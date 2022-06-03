Сборная Украины уже на ЧМ-2022! Знаменитый футболист удивил своим прогнозом

Левченко уверен в победе Украины на 100% / Фото: REUTERS

В воскресенье сборная Украины сыграет решающий матч отбора на ЧМ-2022. После победы над Шотландией, наша команда встретится с Уэльсом.

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Евгений Левченко убежден, что справиться с валлийцами будет очень просто.

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"На полпути расслабляться абсолютно нельзя. Шотландию мы прошли уверенно. Считаю, что Уэльс пройти будет чуть проще. Это мнение базировано именно на том, что шотландцев я считаю более сплоченным и добротным коллективом.

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Конечно, вторая игра на протяжении короткого периода времени может сыграть злую шутку. Но я уверен в сборной на сто процентов", – сказал Левченко в комментарии "Футбол NEWS".

Евгений Левченко / Фото: Instagram

Интересно, что букмекеры не поддерживают оптимизма Левченко. И считают шансы команд абсолютно равными.

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Ранее мы писали, что капитан сборной Украины выставил на аукцион награду за матч с Шотландией.