3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 19:00
Уельс --
Україна --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Збірна України вже на ЧС-2022! Знаменитий футболіст здивував своїм прогнозом

Олексій Андрейцев
3 червня, 18:25
Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко переконаний, що українцям буде легше пройти Уельс, ніж Шотландію

Левченко впевнений у перемозі України на 100%

В неділю збірна України зіграє вирішальний матч відбору на ЧС-2022. Після перемоги над Шотландією, наша команда зустрінеться з Уельсом.

Колишній півзахисник національної збірної України Євген Левченко переконаний, що впоратися із валлійцями буде дуже просто.

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"На півдорозі розслаблятися абсолютно не можна. Шотландію ми пройшли упевнено.

Вважаю, що Уельс пройти буде трохи простіше. Ця думка базується саме на тому, що шотландців я вважаю більш згуртованим та добротним колективом.

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Звичайно, друга гра протягом короткого періоду часу може зіграти злий жарт. Але я впевнений у збірній на сто відсотків", – сказав Левченко у коментарі "Футбол NEWS".

Євген Левченко / Фото: Instagram

Цікаво, що букмекери не підтримують оптимізму Левченка. І вважають шанси команд абсолютно рівними.

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Раніше ми писали, що капітан збірної України виставив на аукціон нагороду за матч із Шотландією.