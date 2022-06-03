Збірна України вже на ЧС-2022! Знаменитий футболіст здивував своїм прогнозом

Левченко впевнений у перемозі України на 100%

В неділю збірна України зіграє вирішальний матч відбору на ЧС-2022. Після перемоги над Шотландією, наша команда зустрінеться з Уельсом.

Колишній півзахисник національної збірної України Євген Левченко переконаний, що впоратися із валлійцями буде дуже просто.

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"На півдорозі розслаблятися абсолютно не можна. Шотландію ми пройшли упевнено. Вважаю, що Уельс пройти буде трохи простіше. Ця думка базується саме на тому, що шотландців я вважаю більш згуртованим та добротним колективом.

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Звичайно, друга гра протягом короткого періоду часу може зіграти злий жарт. Але я впевнений у збірній на сто відсотків", – сказав Левченко у коментарі "Футбол NEWS".

Євген Левченко / Фото: Instagram

Цікаво, що букмекери не підтримують оптимізму Левченка. І вважають шанси команд абсолютно рівними.

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Раніше ми писали, що капітан збірної України виставив на аукціон нагороду за матч із Шотландією.