Сборная Украины сыграет в благотворительных матчах в уникальных футболках (фото)

Новая форма сборной Украины / Фото: УАФ

11 мая сборная команда Украины сыграет первый контрольный матч в рамках подготовки к плей-офф ЧМ-2022. Накануне серии товарищеских поединков УАФ презентовала особую форму, в которой сыграет эти матчи.

Все деньги собранные от товарищеских матчей, а также от продажи футболок будут перечислены программе United24 – платформе по сбору средств на восстановлении Украины. Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

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"УАФ и национальная сборная поддерживают инициативу Президента Украины Владимира Зеленского – U24 – платформу по сбору средств, объединяющую весь цивилизованный мир вокруг восстановления Украины. И в рамках этой поддержки главная команда Украины выйдет на контрольные матчи в рамках подготовки к плей-офф ЧМ-2022 в особых футболках, которые будут изготовлены в ограниченном количестве. А средства, собранные за эти поединки, а также за продажу футболок будут перечислены программе United24.

Главными составляющими нового дизайна формы являются надпись – United for Ukraine и шеврон с графикой платформы U24. Кроме того, предложил добавить к дизайну формы два оригинальных элемента. Первый – это уникальное изображение карты Украины с границами в виде флагов стран, поддерживающих нас в войне против российских оккупантов. Это наше уважение и благодарность зарубежным партнерам за их помощь. Второй элемент – номера игроков, которые изображены в виде названий украинских населенных пунктов", – объяснил Павелко в Facebook.

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