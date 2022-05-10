Збірна України зіграє благодійні матчі в унікальних футболках (фото)

Нова форма збірної України

11 травня збірна команда України зіграє перший контрольний матч у рамках підготовки до плей-оф ЧС-2022. Напередодні серії товариських поєдинків УАФ презентувала особливу форму, в якій вона зіграє ці матчі.

Всі гроші, зібрані від товариських матчів, а також від продажу футболок, будуть перераховані програмі United24 – платформі зі збору коштів на відновлення України. Про це повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

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"УАФ та національна збірна підтримують ініціативу президента України Володимира Зеленського – U24 – платформу зі збору коштів, яка об'єднує весь цивілізований світ навколо відновлення України. І в рамках цієї підтримки головна команда України вийде на контрольні матчі у рамках підготовки до плей-оф ЧС-2022 у особливих футболках, які будуть виготовлені в обмеженій кількості. А кошти, зібрані за ці поєдинки, а також за продаж футболок, будуть перераховані програмі United24.

Головними складовими нового дизайну форми є напис – United for Ukraine та шеврон з графікою платформи U24. Крім того, запропонував додати до дизайну форми два оригінальні елементи. Перший – це унікальне зображення карти України з кордонами у вигляді прапорів країн, які підтримують нас у війні проти російських окупантів. Це наша повага та подяка закордонним партнерам за їхню допомогу. Другий елемент – номери гравців, які зображені у вигляді назв українських населених пунктів", – пояснив Павелко у Facebook.

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Раніше наставник "синьо-жовтих" Олександр Петраков пояснив значення матчу із Шотландією – "ми хочемо потрапити до фінальної частини чемпіонату світу".