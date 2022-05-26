28 мая 22:00
Ливерпуль --
Реал --
1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
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Сборная Украины сыграет секретный матч перед Шотландией

Андрей Трофимов
26 мая, 10:56
Ни составы команд, ни результат встречи не будут сообщены болельщикам. Украинцы готовятся биться за путевку на ЧМ-2022

Тренировка сборной Украины перед важными матчами / Фото: УАФ, Коллаж: Сегодня

В четверг, 26 мая, сборная Украины проведет двусторонний матч на своей базе в словенском Брдо. Полноценный поединок со сборной ДР Конго сыграть не удалось.

Главный тренер Александр Петраков поделит всех вызванных на сбор футболистов на две команды. И они сыграют полноценный матч – два тайма по 45 минут, сообщает УАФ.

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Составы команд, результат матча и другие статистические подробности никто сообщать не будет. Повышенная секретность из-за того, что это будет последняя игра нашей команды перед стыковым матчем ЧМ-2022.

1 июня украинцы сыграют в Глазго против Шотландии в рамках отбора на чемпионат мира в Катаре.

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Напомним, в рамках тренировочного сбора национальная команда Украины провела три спарринга. Подопечные Петракова обыграли менхенгладбахскую Боруссию (2:1), итальянский Эмполи (3:1) и сыграли вничью с хорватской Риекой (1:1).


Сборная Украины / Фото: УАФ