Сборная Украины сильнее России: экс-игрок Спартака ошарашил заявлением

Максим Калиниченко сравнил силу Украины и России / Фото: Twitter

Калиниченко считает, что украинская сборная лучше выступила на Евро-2020, хотя, по его мнению, ее игра была далека от безупречной. Ранее мы приводили шесть доводов, почему выступление Украины на Евро-2020 – это круто.

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"На сегодняшний день считаю, что сборная Украины сильнее российской. Но меня несколько насторожила команда на Евро-2020. Конечно, субъективных и объективных причин было много, но в отборе команда играла лучше, и каждый футболист играл значительно лучше", – сказал Калиниченко в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

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Калиниченко на протяжении восьми лет выступал за московский Спартак и до сих пор поддерживает связь с Россией. Также на его счету 47 матчей и семь мячей за сборную Украины.