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Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
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Сборная Украины сильнее России: экс-игрок Спартака ошарашил заявлением

Александр Трикиша
9 сентября, 18:16
Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко сравнил силу сборных Украины и России. По мнению полузащитника, наша команда сильнее, чем российская

Максим Калиниченко сравнил силу Украины и России / Фото: Twitter

Калиниченко считает, что украинская сборная лучше выступила на Евро-2020, хотя, по его мнению, ее игра была далека от безупречной. Ранее мы приводили шесть доводов, почему выступление Украины на Евро-2020 – это круто.

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"На сегодняшний день считаю, что сборная Украины сильнее российской. Но меня несколько насторожила команда на Евро-2020.

Конечно, субъективных и объективных причин было много, но в отборе команда играла лучше, и каждый футболист играл значительно лучше", – сказал Калиниченко в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Андрей Шевченко выбрал стартовый состав / Фото: Reuters

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Калиниченко на протяжении восьми лет выступал за московский Спартак и до сих пор поддерживает связь с Россией. Также на его счету 47 матчей и семь мячей за сборную Украины.

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