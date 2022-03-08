Сборная Украины не знает, как и куда возвращаться с Паралимпиады

Украинские паралимпийцы не знают, когда и куда возвращаться из Пекина / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Сборная Украины занимает второе место в медальном зачете Паралимпиады-2022 в Пекине. Наши спортсмены завоевали уже 17 медалей – 6 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых.

Тем временем на родине идет война против рашистских агрессоров. Воздушное пространство над Украиной закрыто для гражданских самолетов. О безопасном возвращении в страну по воздуху не может быть и речи.

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Оказалось, что у паралимпийской сборной пока нет плана возвращения. Прорабатывается вариант вылета в одну из европейских стран. Делегация украинской сборной насчитывает 54 человека. Церемония закрытия Паралимпиады состоится 13 марта.

"Как долго? На сколько дней? Недель? Будем жить в отеле, но как платить? У нас нет денег. Пока нет ответа", – говорит президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич в комментарии The NY Times.

Также Сушкевич рассказал о настроении в сборной:

"Спрашиваю утром у спортсменов: "Вы спали?" Они говорят, что нет. У них тусклые, грустные лица. Настроение очень тяжелое. Мы все думаем о доме".

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