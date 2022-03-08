Збірна України не знає, як і куди повертатися з Паралімпіади

Українські паралімпійці не знають, коли і куди повертатися з Пекіна / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Збірна України посідає друге місце у медальному заліку Паралімпіади-2022 у Пекіні. Наші спортсмени здобули вже 17 медалей – 6 золотих, 7 срібних та 4 бронзові.

Тим часом на батьківщині триває війна проти рашистських агресорів. Повітряний простір над Україною закритий для цивільних літаків. Про безпечне повернення в країну повітрям не може бути й мови.

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Виявилося що паралімпійська збірна поки що не має плану повернення. Опрацьовується варіант вильоту в одну з європейських країн. Делегація української збірної налічує 54 особи. Церемонія закриття Паралімпіади відбудеться 13 березня.

"Як довго? На скільки днів? Тижнів? Житимемо в готелі, але як платити? У нас немає грошей. Поки що немає відповіді", – каже президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич у коментарі The NY Times.

Також Сушкевич розповів про настрій у збірній:

"Запитую вранці у спортсменів: "Ви спали?" Вони кажуть, що ні. У них тьмяні, сумні обличчя. Настрій дуже важкий. Ми всі думаємо про дім".

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