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Сборная России привезла с собой коронавирус на Олимпиаду-2020

14 июля, 15:23

Андрей Трофимов

Организаторы Олимпийских игр изолировали женскую сборную России по регби после того, как массажист команды сдал положительный тест на коронавирус

Регбисткам придется сидеть на карантине

Женская сборная России по регби-7 изолирована в Японии из-за коронавируса. Команда прибыла в Токио на Олимпийские игры и массажист команды сдал положительный тест на COVID-19.

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"Массажиста увезли в госпиталь, команда изолирована. Ближайшие два дня все игроки будут проходить ежедневные тесты. Если они будут отрицательными, то команду выпустят", – сообщил генеральный менеджер команды Алексей Грамотнев.

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Ранее мы писали, что в Токио-2020 положительный тест на COVID-19 получил литовский спортсмен. До этого японские медиа сообщали, что спортсмен из сборной Израиля сдал положительный тест на коронавирус сразу по прибытию в страну. Так же как и представители сборных Уганды и Сербии.

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