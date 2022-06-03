3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Сборная легионеров: Уэльс назвал состав на матч с Украиной

Андрей Трофимов
3 июня, 22:23
Среди всех вызванных футболистов у сборной Уэльса нет ни одного, кто бы играл в национальном чемпионате

Капитан Гарет Бейл - главная звезда сборной Уэльса / Фото: Reuters

5 июня в Кардиффе решающий матч за выход на чемпионат мира по футболу. Сборная Уэльса сыграет против Украины. В среду наша команда обыграла Шотландию.

На матч против украинцев тренерский штаб Уэльса собрал сильнейший состав. Все футболисты играют за пределами национального первенства. Большинство – в Англии.

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Интересно, что даже уэльский клуб Кардифф Сити, который делегировал двух форвардов, выступает в английской футбольной системе.

Состав Уэльса на матч против Украины:

  • Вратари – Уэйн Хеннесси (Бернли, Англия), Дэнни Уорд (Лестер, Англия), Адам Дэвис (Шеффилд Юнайтед, Англия).
  • Защитники – Бен Дэвис, Джо Родон (оба – Тоттенхэм, Англия), Крис Мефам (Борнмут, Англия), Крис Гантер (без клуба), Рос Норрингтон-Дэвис (Шеффилд Юнайтед, Англия), Коннор Робертс ( Бернли, Англия), Неко Уильямс (Ливерпуль, Англия).
  • Полузащитники – Джо Аллен (Сток Сити, Англия), Джо Моррел (Портсмут, Англия), Итан Ампаду (Венеция, Италия), Мэттью Смит (Донкастер Роверс, Англия), Аарон Рэмзи (Рейнджерс, Шотландия), Дилан Левитт (Манчестер Юнайтед, Англия), Гарри Уилсон (Фулхэм, Англия), Дэниел Джеймс (Лидс, Англия), Уэсли Бернс (Ипсвич, Англия).
  • Нападающие – Рабби Матондо (Серкль Брюгге, Бельгия), Сорба Томас (Хаддерсфилд, Англия), Джонатан Уильямс (Свиндон Таун, Англия), Гарет Бейл (Реал, Испания), Натан Бродхед (Сандерленд, Англия), Киффер Мур (Борнмут, Англия), Бреннан Джонсон (Ноттингем Форест, Англия), Рубин Колвилл, Марк Гаррис (оба – Кардифф Сити).

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Матч Уэльс – Украина начнется в 19:00. Прямая трансляция в эфире общенационального канала "Індиго TV", а также на канале "Футбол 1" и платформе oll.tv.

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