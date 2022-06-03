Збірна легіонерів: Уельс назвав склад на матч із Україною

Капітан Гарет Бейл - головна зірка збірної Уельсу / Фото: Reuters

5 червня у Кардіффі вирішальний матч за вихід на чемпіонат світу з футболу. Збірна Уельсу зіграє проти України. В середу наша команда обіграла Шотландію.

На матч проти українців тренерський штаб Уельсу зібрав найсильніший склад. Усі футболісти грають за межами національної першості. Більшість – у Англії.

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Цікаво, що навіть уельський клуб Кардіфф Сіті, який делегував двох форвардів, виступає в англійській футбольній системі.

Склад Уельсу на матч проти України:

Воротарі – Уейн Хеннессі (Бернлі, Англія), Денні Уорд (Лестер, Англія), Адам Девіс (Шефілд Юнайтед, Англія).

– Уейн Хеннессі (Бернлі, Англія), Денні Уорд (Лестер, Англія), Адам Девіс (Шефілд Юнайтед, Англія). Захисники – Бен Девіс, Джо Родон (обидва – Тоттенгем, Англія), Кріс Мефам (Борнмут, Англія), Кріс Гантер (без клубу), Рос Норрінгтон-Девіс (Шефілд Юнайтед, Англія), Коннор Робертс (Бернлі, Англія), Неко Вільямс (Ліверпуль, Англія).

– Бен Девіс, Джо Родон (обидва – Тоттенгем, Англія), Кріс Мефам (Борнмут, Англія), Кріс Гантер (без клубу), Рос Норрінгтон-Девіс (Шефілд Юнайтед, Англія), Коннор Робертс (Бернлі, Англія), Неко Вільямс (Ліверпуль, Англія). Півзахисники – Джо Аллен (Сток Сіті, Англія), Джо Моррел (Портсмут, Англія), Ітан Ампаду (Венеція, Італія), Меттью Сміт (Донкастер Роверс, Англія), Аарон Ремзі (Рейнджерс, Шотландія), Ділан Левітт (Манчестер Юнайтед, Англія), Гаррі Вілсон (Фулхем, Англія), Деніел Джеймс (Лідс, Англія), Уеслі Бернс (Іпсвіч, Англія).

– Джо Аллен (Сток Сіті, Англія), Джо Моррел (Портсмут, Англія), Ітан Ампаду (Венеція, Італія), Меттью Сміт (Донкастер Роверс, Англія), Аарон Ремзі (Рейнджерс, Шотландія), Ділан Левітт (Манчестер Юнайтед, Англія), Гаррі Вілсон (Фулхем, Англія), Деніел Джеймс (Лідс, Англія), Уеслі Бернс (Іпсвіч, Англія). Нападники – Раббі Матондо (Серкль Брюгге, Бельгія), Сорба Томас (Хаддерсфілд, Англія), Джонатан Вільямс (Свіндон Таун, Англія), Гарет Бейл (Реал, Іспанія), Натан Бродхед (Сандерленд, Англія), Кіффер Мур (Борнмут, Англія), Бреннан Джонсон (Ноттінгем Форест, Англія), Рубін Колвілл, Марк Гарріс (обидва – Кардіфф Сіті).

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Матч Уельс – Україна розпочнеться о 19:00. Пряма трансляція в ефірі загальнонаціонального каналу "Індиго TV", а також на каналі "Футбол 1" та платформі oll.tv.