Сборная Англии теряет ключевого игрока перед Евро-2020

Защитник Ливерпуля получил травму в матче против соперника Украины по групповому этапу. Трент Александер-Арнольд не сможет восстановиться до старта турнира

Трент Александер-Арнольд пропустит Евро-2016. Фото: REUTERS/Peter Powell

Защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд исключен из заявки сборной Англии на Евро-2020. Футболист получил травму во вчерашнем товарищеском матче против Австрии. Кстати, онлайн Украина – Северная Ирландия есть на нашем сайте.

Последующее сканирование показало, что защитник Ливерпуля получил серьезное повреждение бедра, из-за чего не сможет играть на протяжении шести недель.

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Футболист был включен в окончательную заявку Англии на чемпионат Европы. Теперь Гарету Саутгейту нужно думать, кем заменить основного защитника. К слову для определения состава главному тренеру пришлось отсеять семерых игроков. Возможно, он снова вернется к их кандидатурам.

Как мы писали ранее, в окончательной заявке Евро-2020 могут быть изменения. В случае травмы или заражения коронавирусом в составе участников ЧЕ могут быть изменения вплоть до старта турнира. А вратарей можно менять на протяжении всего Евро.