Сборная Афганистана снялась с Паралимпиады

Паралимпийская сборная Афганистана / Фото: Getty Images

Как сообщает Международный паралимпийский комитет, сборная Афганистана не примет участия в Паралимпиаде в Токио из-за напряженной ситуации в стране.

Напомним, 15 августа движение "Талибан" объявило о захвате всей территории Афганистана. Президент Ашраф Гани покинул страну.

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"К сожалению, Национальный паралимпийский комитет Афганистана не будет участвовать в Паралимпийских играх Токио-2020. Из-за нынешней тяжелой ситуации в стране закрыты все аэропорты и у них нет возможности отправиться в Токио"

"Надеемся, что в это трудное время команда и официальные лица будут в безопасности", – заявил представитель Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс, слова которого приводит Japantimes

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Ранее мы писали, что футболистки сборной Афганистана прячутся от талибов, опасаясь за свои жизни.