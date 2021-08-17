Збірна Афганістану знялася з Паралімпіади

Паралімпійська збірна Афганістану / Фото: Getty Images

Як повідомляє Міжнародний паралімпійський комітет, збірна Афганістану не візьме участі в Паралімпіаді в Токіо через напружену ситуацію в країні.

Нагадаємо, 15 серпня рух "Талібан" оголосив про захоплення всієї території Афганістану. Президент Ашраф Гані покинув країну.

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"На жаль, Національний паралімпійський комітет Афганістану не братиме участі в Паралімпійських іграх Токіо-2020. Через нинішню складну ситуацію в країні закриті всі аеропорти і у них немає можливості відправитися до Токіо"

"Сподіваємося, що в цей важкий час команда і офіційні особи будуть в безпеці", – заявив представник Міжнародного паралімпійського комітету Крейг Спенс, слова якого наводить Japantimes

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Раніше ми писали, що футболістки збірної Афганістану ховаються від талібів, побоюючись за свої життя.