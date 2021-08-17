17 серпня 22:00
Монако --
Шахтар --
19 серпня 22:00
Рапід Відень --
Зоря --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Інші новину спорту

Збірна Афганістану знялася з Паралімпіади

Олег Люлька
17 серпня, 09:05
Паралімпійські гри в Токіо, що стартують 24 серпня, відбудуться без участі спортсменів з Афганістану – у них немає можливості дістатися столиці Японії

Паралімпійська збірна Афганістану / Фото: Getty Images

Як повідомляє Міжнародний паралімпійський комітет, збірна Афганістану не візьме участі в Паралімпіаді в Токіо через напружену ситуацію в країні.

Нагадаємо, 15 серпня рух "Талібан" оголосив про захоплення всієї території Афганістану. Президент Ашраф Гані покинув країну.

Читайте також: Зоряний спортсмен порівняв реакцію Росії на Майдан і Талібан

"На жаль, Національний паралімпійський комітет Афганістану не братиме участі в Паралімпійських іграх Токіо-2020. Через нинішню складну ситуацію в країні закриті всі аеропорти і у них немає можливості відправитися до Токіо"

"Сподіваємося, що в цей важкий час команда і офіційні особи будуть в безпеці", – заявив представник Міжнародного паралімпійського комітету Крейг Спенс, слова якого наводить Japantimes

Читайте також: Майже рекорд. Американський вантажний літак вивіз понад 600 біженців з Кабула

Раніше ми писали, що футболістки збірної Афганістану ховаються від талібів, побоюючись за свої життя.

Реклама