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Самый непродаваемый игрок Динамо – на грани ухода

Андрей Трофимов
26 января, 12:44
В Италии возобновили интерес к форварду киевской команды Владиславу Супряге

Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Владислав Супряга в ближайшие дни может покинуть Динамо и перебраться в итальянскую Геную, только не в бывший клуб Андрея Шевченко Дженоа, а в Сампдорию.

Об этом сообщает ClubDoria46.

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Новый главный тренер Сампдории Марко Джампаоло хочет подписать на позицию нападающего Грегуара Дефреля из Сассуоло, но два миллиона евро за аренду 30-летнего француза кажутся генуэзцам слишком высокой ценой.

Поэтому они могут переключиться на победителя молодежного чемпионата мира-2019 Владислава Супрягу из Динамо.

Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Итальянцы могут арендовать Владислава за один миллион евро с правом выкупа летом за семь миллионов.

При этом во время аренды Сампдория будет платить Супряге половину зарплаты, оставшуюся часть будет покрывать Динамо.

Трансферное окно в Италии закрывается 31 января. Отметим, что ранее бывшая девушка Супряги Даша Савина посоветовала ему уйти из Динамо.

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До этого Супрягу сватали в различные клубы Серии А и даже в Румынию, но до заключения сделки по самому непродаваемому игроку Динамо дело пока так и не дошло.

Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"