Гравець Динамо, якого довго не могли продати, може піти з клубу

Владислав Супряга / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
Владислав Супряга найближчими днями може покинути Динамо і перебратися до італійської Генуї, тільки не до колишнього клубу Андрія Шевченка Дженоа, а до Сампдорії.
Про це повідомляє ClubDoria46.
Новий головний тренер Сампдорії Марко Джампаоло хоче підписати на позицію нападника Грегуара Дефреля із Сассуоло, але два мільйони євро за оренду 30-річного француза здаються генуезцям надто високою ціною.
Тому вони можуть віддати перевагу переможцю молодіжного чемпіонату світу-2019 Владиславу Супрязі з Динамо.
Італійці можуть орендувати Владислава за один мільйон євро із правом викупу влітку за сім мільйонів.
При цьому під час оренди Сампдорія платитиме Супрязі половину зарплати, решту покриватиме Динамо.
Трансферне вікно в Італії зачиняється 31 січня. Зазначимо, що раніше колишня дівчина Супряги Даша Савіна порадила йому піти з Динамо
До цього Супрягу сватали до різних клубів Серії А та навіть до Румунії, але до укладання угоди справа поки так і не дійшла.