Гравець Динамо, якого довго не могли продати, може піти з клубу

Владислав Супряга / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Владислав Супряга найближчими днями може покинути Динамо і перебратися до італійської Генуї, тільки не до колишнього клубу Андрія Шевченка Дженоа, а до Сампдорії.

Про це повідомляє ClubDoria46.

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Новий головний тренер Сампдорії Марко Джампаоло хоче підписати на позицію нападника Грегуара Дефреля із Сассуоло, але два мільйони євро за оренду 30-річного француза здаються генуезцям надто високою ціною.

Тому вони можуть віддати перевагу переможцю молодіжного чемпіонату світу-2019 Владиславу Супрязі з Динамо.

Владислав Супряга / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Італійці можуть орендувати Владислава за один мільйон євро із правом викупу влітку за сім мільйонів.

При цьому під час оренди Сампдорія платитиме Супрязі половину зарплати, решту покриватиме Динамо.

Трансферне вікно в Італії зачиняється 31 січня. Зазначимо, що раніше колишня дівчина Супряги Даша Савіна порадила йому піти з Динамо

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До цього Супрягу сватали до різних клубів Серії А та навіть до Румунії, але до укладання угоди справа поки так і не дійшла.