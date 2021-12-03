Форвард Динамо вместо Серии А поедет в Румынию

Лидер чемпионата Румынии клуб ЧФР готов подписать Владислава Супрягу в зимнее трансферное окно

Супряга зимой сменит киевскую прописку на румынскую / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент ЧФР Иоан Варга хочет усилить свою команду на следующий сезон и близок к подписанию арендного соглашения с 21-летним нападающим Динамо, сообщает PlaySport.ro.

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Владислав Супряга в последнее время потерял доверие главного тренера "бело-синих" Мирчи Луческу, который готов расстаться с молодым форвардом.

По данным источника, Супряга переберется в ЧФР на правах аренды сроком на один год, после чего румынский клуб получит право выкупа контракта динамовца за 7 миллионов евро.

Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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В составе чемпиона Румынии Владислав будет получать 25 тысяч евро в месяц.

Отметим, что в нынешнем сезоне Супряга сыграл всего в шести матчах и результативными действиями не может похвастаться.

Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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По данным Transfermarkt, стоимость игрока Динамо составляет 6 миллионов евро.

Напомним, что Владислав Супряга в летнее межсезонье мог покинуть киевское Динамо и перейти в один из клубов Серии А. Но в итоге, из-за завышенной цены, 21-летний нападающий остался в столице Украины.