Самый молодой за 91 год! Тинейджер из Чернигова переписал историю Джиро д'Италия

На престижной веломногодневке украинец Андрей Пономарь дебютирует в 18 лет и 246 дней. Столь юных участников на Джиро не было с 1930 года

Андрей Пономарь / Фото: Getty Images

18-летний украинский велогонщик Андрей Пономарь станет самым молодым участником Джиро д'Италия за последний 91 год.

Об этом сообщает Tuttobiciweb.it.

Престижнейшая веломногодневка пройдет с 8 по 30 мая, гонщики проедут 21 этап общей длинной 3480 километров.

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Возрастной рекорд Джиро принадлежит итальянцу Фабио Баттезини – в 1930 году он стартовал на многодневке в 18 лет и 88 дней. Украинцу Пономарю из команды Androni Giocattoli-Sidermec на момент дебюта будет 18 лет и 246 дней.

При этом уроженец Чернигова Пономарь станет лишь третьим велогонщиком за последние 30 лет, которые будут соревноваться на Джиро д'Италия в возрасте до 20 лет.

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Фото – Getty Images

Напомним, в 2019 году Андрей Пономарь выиграл золотую медаль на чемпионате Европы по велоспорту в Алкмааре в юниорской гонке.

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