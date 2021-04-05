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Первая победа украинской велогонщицы в 2021 году: Мои ноги были очень хороши

5 апреля, 02:24

Елена Павлова Елена Павлова

Яна Беломоина выиграла у ближайшей соперницы полторы минуты

Украинская велосипедистка Яна Беломоина выиграла гонку Verona MTB International по маунтинбайку в итальянской Вероне. Cпортсменка, которая выступает за команду СST PostNl Bafang MTB Racing Team, завоевала первое "золото" 2021 года с результатом 1:08.08. Ранее украинская спортсменка показала невероятные сугробы в Европе.

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"Первая победа в 2021 году! Просто счастлива, что мои ноги сегодня были очень хороши", – прокомментировала победу Яна в своем Instagram

Яна Беломоина

Яна Беломоина / Фото: Facebook

В борьбе за победу Беломоина на полторы минуты опередила итальянку Джаду Спечию, занявшую второе место. А Йитку Чабелицку из Чехии, которая стала третьей, украинка превзошла почти на две минуты.

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Напомним, что две недели назад в Австрии на соревнованиях Kamptal-Klassik-Trophy на 25,5 км по ухабистой местности Яна заняла второе место (1:28.51), отстав на 2 минуты и 24 секунды от австрийки Моны Миттервальнер (1:26.27).

Ранее мы писали про грязные разборки во время велогонки: бельгиец на полном ходу врезал казахстанцу (видео).

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победа Велоспорт маунтинбайк велосипедистка Яна Беломоина
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