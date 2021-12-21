Самому дорогому футболисту мира подарили торт выше игрока (фото)

Мбаппе исполнилось 23 года / Фото: Коллаж: Сегодня

Накануне Килиан Мбаппе отпраздновал свой 23-й день рождения. Форвард ПСЖ поделился снимком своего праздника в Instagram. Торт для именинника оказался выше самого игрока.

Реклама

Отметим, что аналитики Transfermarkt именно Мбаппе называют самым дорогим футболистом мира. Его стоимость оценивается в 160 миллионов евро.

Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает по окончании сезона-2021/2022, и Килиан еще не принял решение, продлевать ли его. Не исключено, что быстроногий француз переберется в Реал.

Реклама

Килиан Мбаппе / Фото: Reuters

А не так давно Мбаппе побил рекорд своего звездного одноклубника Месси. Килиан стал самым молодым футболистом, который забил 30 голов в Лиге чемпионов.

Мбаппе разменял четвертый десяток голов в ЛЧ / Фото: Getty Images

Реклама

Добавим, что ранее день рождения отметил один из самых дорогих украинских футболистов Александр Зинченко. Он подарил самому себе рекорд двух тысячелетий.