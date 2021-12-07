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Месси, подвинься! Рекорд легенды побил его одноклубник

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сегодня
7 декабря, 20:45
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Килиан Мбаппе стал самым молодым футболистом, который забил 30 голов в Лиге чемпионов. Раньше рекорд принадлежал Лионелю Месси
Мбаппе разменял четвертый десяток голов в ЛЧ
Мбаппе разменял четвертый десяток голов в ЛЧ / Фото: Getty Images

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов Пари Сен-Жермен принимает Брюгге.

Уже на 7-й минуте встречи французский клуб выигрывал – 2:0. Дублем отметился Килиан Мбаппе.

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Первый гол стал для Мбаппе 30-м в Лиге чемпионов. Нападающий достиг этой отметки в возрасте 22 лет 352 дней. И стал самым молодым игроком, забившим 30 голов в Лиге чемпионов.

Француз побил рекорд своего партнера по команде Лионеля Месси, который достиг данной отметки в возрасте 23 лет 131 дня.

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Групповой этап
Группа A
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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Манчестер Сити Манчестер Сити Ман
5
4
0
1
17
8
9
12
Забитые 17
Пропущеные 8
Разница 9
Результаты последних матчей: В В В П В
2
ПСЖ ПСЖ ПСЖ
5
2
2
1
9
7
2
8
Забитые 9
Пропущеные 7
Разница 2
Результаты последних матчей: П Н В В Н
3
Лейпциг Лейпциг Лей
5
1
1
3
13
13
0
4
Забитые 13
Пропущеные 13
Разница 0
Результаты последних матчей: В Н П П П
4
Брюгге Брюгге Брю
5
1
1
3
5
16
-11
4
Забитые 5
Пропущеные 16
Разница -11
Результаты последних матчей: П П П В Н

Напомним, что сегодня в Лиге чемпионов проводит свой матч донецкий Шахтер. На "Олимпийском" горняки встречаются с Шерифом. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Шахтер – Шериф.

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5.80

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2.12

3.85

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Реал

Сегодня

22:00

Интер

2.46

3.50

2.90

Бенфика

Завтра

22:00

Динамо

1.30

5.50

11.50
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Днепр-1
17
32:17
37
4
Заря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Александрия
17
18:14
26
7
Десна
17
21:25
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металлист 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львов
17
13:29
16
13
Черноморец
17
18:39
11
14
Ингулец
16
11:27
10
15
Минай
17
11:28
10
16
Мариуполь
17
21:41
8
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