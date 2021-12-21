Найдорожчому футболісту світу подарували торт вищий за гравця (фото)

Мбаппе виповнилося 23 роки / Фото: Колаж: Сьогодні

Напередодні Кіліан Мбаппе відсвяткував свій 23 день народження. Форвард ПСЖ поділився знімком свого свята в Instagram. Торт для іменинника виявився вищим за самого гравця.

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Зазначимо, що аналітики Transfermarkt саме Мбаппе називають найдорожчим футболістом світу. Його вартість оцінюється у 160 мільйонів євро.

Контракт Мбаппе з ПСЖ спливає після закінчення сезону-2021/2022, і Кіліан ще не вирішив, чи продовжувати його. Не виключено, швидконогий француз перебереться до Реалу.

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Кіліан Мбаппе / Фото: Reuters

А не так давно Мбаппе побив рекорд свого зіркового одноклубника Мессі. Кіліан став наймолодшим футболістом, який забив 30 голів у Лізі чемпіонів.

Мбаппе розміняв четвертий десяток голів в ЛЧ / Фото: Getty Images

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Додамо, що раніше день народження відзначив один із найдорожчих українських футболістів Олександр Зінченко. Він подарував самому собі рекорд двох тисячоліть.