Самая жестокая война в истории человечества: жена экс-тренера Шахтера переживает за Украину

Жена Паулу Фонсеки является украинкой

Супруга португальского специалиста Паулу Фонсеки Екатерина тяжело принимает происходящее на ее родной земле. "Они говорят на одном языке и убивают нас!", – говорит девушка.

Уроженка Донецкой области снова в шоке от агрессии оккупантов, которые вторглись 24 февраля на территорию Украины, сообщает ilNapolista.

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"Нам было действительно очень тяжело, но я думаю, что украинцам, которые остаются там, в Украине, где ситуация с каждым днем ухудшается, гораздо труднее. Эта война, я считаю, является одной из самых жестоких в истории человечества, потому что солдаты, убивающие нас, говорят на том же языке, и это невероятно. Мы оставили все в Украине. Все места, которые так много для нас означают, все там, потому мое сердце там и мое сердце разбито."

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Многие жены известных спортсменов ведут войну на информационном фронте. Одной из самых активных является жена Александра Усика Екатерина, которая даже готова заплатить за убийство Путина.