Найжорстокіша війна в історії людства: дружина екстренера Шахтаря переживає за Україну

Дружина португальського фахівця Паулу Фонсеки Катерина важко сприймає те, що відбувається на її рідній землі. "Вони говорять тією самою мовою і вбивають нас!" – каже вона.

Уродженка Донецької області шокована агресією окупантів, які вторглися 24 лютого на територію України, передає ilNapolista.

"Нам було справді дуже важко, але я думаю, що українцям, які залишаються там, в Україні, де ситуація з кожним днем погіршується, набагато складніше.

Ця війна, я вважаю, є однією з найжорстокіших в історії людства, тому що солдати, які вбивають нас, говорять тією самою мовою, і це неймовірно. Ми залишили все в Україні. Всі місця, які так багато для нас означають, все там, тому моє серце там, і моє серце розбите".