Найжорстокіша війна в історії людства: дружина екстренера Шахтаря переживає за Україну

Дружина Паулу Фонсеки є українкою
Дружина португальського фахівця Паулу Фонсеки Катерина важко сприймає те, що відбувається на її рідній землі. "Вони говорять тією самою мовою і вбивають нас!" – каже вона.
Уродженка Донецької області шокована агресією окупантів, які вторглися 24 лютого на територію України, передає ilNapolista.
"Нам було справді дуже важко, але я думаю, що українцям, які залишаються там, в Україні, де ситуація з кожним днем погіршується, набагато складніше.
Ця війна, я вважаю, є однією з найжорстокіших в історії людства, тому що солдати, які вбивають нас, говорять тією самою мовою, і це неймовірно. Ми залишили все в Україні. Всі місця, які так багато для нас означають, все там, тому моє серце там, і моє серце розбите".
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Багато дружин відомих спортсменів ведуть війну на інформаційному фронті. Однією з найактивніших є дружина Олександра Усика Катерина, яка навіть готова заплатити за вбивство Путіна.