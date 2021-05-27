Самая сексуальная спортивная пара Украины разбежалась. Кто чем занялся

Марина Бех-Романчук и ее муж / Фото: Instagram
Знаменитая прыгунья в длину Марина Бех-Романчук поделилась в сетях буднями семейной жизни. Сегодня девушка показала, как добралась домой в Хмельницкий с мужем Михаилом Романчуком и чем занялась в семейном кругу. На днях Романчук стал двукратным чемпионом Европы по плаванию.
Сначала Марина похвасталась на своей странице в Instagram наградами, которые супруг привез из Будапешта, где побеждал на дистанциях 800 и 1500 метров вольным стилем.
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А затем девушка с иронией пожаловалась, что вынуждена разбирать чемоданы, тогда как Михаил наслаждается жизнью на свежем воздухе.
Впрочем, думается, легкоатлетка была не против, чтобы парень расслабился после напряженных выступлений в Венгрии. Напомним, в этом году Бех-Романчук также выиграла чемпионат Европы в прыжках в длину в Польше.
Вашему вниманию – Марина Бех-Романчук в эротическом белье на коленях у мужа.
Смотрите, как пара активно проводила время в Турции:
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