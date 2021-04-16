Українська
$ 27,96
33,46
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Марина Бех-Романчук в эротическом белье на коленях у мужа: огонь от звездной спортивной пары

16 апреля, 08:12

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Красавица-легкоатлетка и ее муж-пловец восхитили фолловеров романтической фотосессией – не удержался от восторженного отзыва и олимпийский чемпион Рио

Чемпионка Европы по прыжкам в длину, одна из секс-символов украинского спорта Марина Бех-Романчук показала миру результаты романтической фотосессии. Красотка в эротическом белье лежит на ногах у своего мужа, чемпиона Европы по плаванию Михаила Романчука, глядя на него влюбленными глазами.

Реклама

Читайте также: Это бесчеловечно! Украинская красотка свела с ума фанатов

Реклама

"Реально великие фото", "Божественно!" – пишут в комментариях фолловеры Марины Бех-Романчук

Не удержался от восторженного отзыва и олимпийский чемпион Рио-2016 по спортивной гимнастике Олег Верняев, ограничившись одним словом под постом легкоатлетки в Instagram: "Шикарны!"

На днях секс-символ легкой атлетики в соблазнительной позе призналась мужу в любви. Михаил и Марина поженились осенью 2018 года, а до этого около двух лет встречались.

Одна из самых ярких пар украинского спорта готовится представлять страну на Олимпиаде в Токио с 23 июля по 8 августа. Накануне мы писали, что, вероятнее всего, Игры пройдут вообще без зрителей.

Реклама

Марина Бех-Романчук Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

спортсменка Михаил Романчук Марина Бех WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Тарасова – змея! Оксану Баюл поддержали в войне против России
Тарасова – змея! Оксану Баюл поддержали в войне против РоссииДругие
Это фантастика! Удар в снукере заставил экспертов открыть рот от удивления
Это фантастика! Удар в снукере заставил экспертов открыть рот от удивленияДругие
Секс-символ украинского спорта приподняла футболку и засветила трусики (фото)
Секс-символ украинского спорта приподняла футболку и засветила трусики (фото)Другие
Таки плагиат? Россия трусливо ответила на обвинения Баюл
Таки плагиат? Россия трусливо ответила на обвинения БаюлДругие
Parimatch объявил о партнерстве с Reface и запустил челлендж
Parimatch объявил о партнерстве с Reface и запустил челленджДругие
На одной ноге через всю Канаду: почему за неизвестного марафонца болели королева Британии и Папа Римский
На одной ноге через всю Канаду: почему за неизвестного марафонца болели королева Британии и Папа РимскийДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять