Марина Бех-Романчук в эротическом белье на коленях у мужа: огонь от звездной спортивной пары

Красавица-легкоатлетка и ее муж-пловец восхитили фолловеров романтической фотосессией – не удержался от восторженного отзыва и олимпийский чемпион Рио

Чемпионка Европы по прыжкам в длину, одна из секс-символов украинского спорта Марина Бех-Романчук показала миру результаты романтической фотосессии. Красотка в эротическом белье лежит на ногах у своего мужа, чемпиона Европы по плаванию Михаила Романчука, глядя на него влюбленными глазами.

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"Реально великие фото", "Божественно!" – пишут в комментариях фолловеры Марины Бех-Романчук

Не удержался от восторженного отзыва и олимпийский чемпион Рио-2016 по спортивной гимнастике Олег Верняев, ограничившись одним словом под постом легкоатлетки в Instagram: "Шикарны!"

На днях секс-символ легкой атлетики в соблазнительной позе призналась мужу в любви. Михаил и Марина поженились осенью 2018 года, а до этого около двух лет встречались.

Одна из самых ярких пар украинского спорта готовится представлять страну на Олимпиаде в Токио с 23 июля по 8 августа. Накануне мы писали, что, вероятнее всего, Игры пройдут вообще без зрителей.

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Марина Бех-Романчук Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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