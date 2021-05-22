Еще одно "золото" Европы едет в Украину! Романчук – снова лучший в плавании

Украинский пловец Михаил Романчук победил в финальном заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем и снова опередил итальянца Грегорио Палтриньери

Михаил Романчук с "золотом" чемпионата Европы / Фото: Instagram

Прекрасную спортивную форму продолжает демонстрировать перед Олимпийскими играми Михаил Романчук. В субботу 24-летний пловец из Ровно стал двукратным победителем чемпионата Европы по водным видам спорта, который проходит в венгерском Будапеште. В среду Романчук победил на Евро на дистанции 1500 метров, а сегодня пришел к финишу первым и на 800-метровке.

Судьба "золота" вновь решалась в противостоянии украинца с итальянцем Грегорио Палтриньери. И снова Михаил обогнал олимпийского чемпиона – на этот раз на секунду. Дуэт лидеров показал время 7.42,61 сек. и 7.43,62, заметно опередив "бронзового" итальянца Габриэле Детти (7.46,10). Кстати, в финале выступал еще один наш соотечественник. Но Сергей Фролов показал лишь восьмой результат – 7.56,12.

Сексуальная супруга чемпиона, также знаменитая легкоатлетка Марина Бех-Романчук, поздравила Мишу на своей страничке в Instagram коротко и емко: "Мой герой, моя любовь".

На днях в топике и коротких шортиках спортсменка-красотка восхитилась фантастическим закатом.

Кстати, в 2018 году Романчук уже побеждал на чемпионате Европы. Тогда в Глазго он стал лучшим на дистанциях 400 и 800 метров.