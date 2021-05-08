Самая красивая спортсменка Украины похвасталась своими бедрами

"Надеюсь, это не результат щедрого трехразового питания", – говорит прыгунья в высоту Юлия Левченко, побаловавшая поклонников эффектными снимками в купальнике

Юлия Левченко / Фото: Instagram

Серебряная призерка чемпионата мира в прыжках в высоту Юлия Левченко, признанная главным секс-символом украинского спорта, восхитила поклонников своей фигурой в соблазнительном красном купальнике после тренировок в Турции.

Спортсменка-красотка похвасталась бедрами, ставшими более объемными, при этом написав в Instagram: "Надеюсь, это сила, а не щедрое трехразовое питание на сборе".

"Это еще и красота", – написала в комментариях под фото подруга Юлии Левченко по легкоатлетической сборной Украины "высотница" Ирина Геращенко.

"Восхитительна!", "Как же красиво!", "Королева", – это уже отзывы других фолловеров 23-летней Левченко.

Напомним, на недавнем чемпионате Европы в Польше Юлия Левченко заняла четвертое место. Более высокий результат показать ей помешала травма спины, напомнившая о себе.

Сейчас уроженка Донецкой области готовится к Олимпиаде, которая состоится в Токио с 23 июля по 8 августа.

Читайте также: