Райская красота! Жена тренера сборной Украины – в Мексике

Кристина Ротань / Фото: Instagram
Жена бывшего полузащитника Динамо и Днепра, а ныне тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня Кристина согрела фолловеров теплыми снимками со своего отдыха в Мексике. Дело было еще в начале весны, но, по словам красотки, Мексика до сих пор ее не "не отпускает", заставляя поделиться с подписчиками поистине райскими кадрами.
Напомним, ранее супруга Руслана Ротаня восхитила фигурой на "Острове Женщин".
"Вау!" – восхищаются неописуемой красотой поклонники Кристины Ротань
А один из них в комментариях под фото в Instagram обратился к девушке с частным предложением: "Возьми меня на контракт личным фотографом!"
Кристина Ротань / Фото: Instagram
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