Саладуха уходит после 29 невероятных лет в спорте! Депутат ВР объяснила свое решение

Ольга Саладуха, которая является депутатом украинской ВР, неудачно выступила в квалификации в тройном прыжке. Игры в Токио для нее закончились, а вместе с ними и карьера

Ольга Саладуха завершила карьеру / Фото: Reuters

Легкоатлетка Саладуха, объявившая об окончании карьеры, объяснила свое решение. Ольга отметила 29 невероятных лет в спорте, за которые участвовала в 4-х Олимпиадах с бронзой в Лондоне-2012, собрала полный комплект наград на чемпионатах мира четырежды побеждала на Евро.

Читайте также: Самая опытная украинка на Олимпиаде стала последней, еще две – пробились в полуфинал

"Пришло время перевернуть эту страницу жизни и преодолевать новые вершины. Да, хотелось завершить карьеру на другой ноте. Но, увы. Необходимо немного времени для анализа, что случилось и почему не удалось. Тогда смогу ответить на все вопросы себе и всем, кто ждет такого разговора", – написала Ольга в Facebook

"Спасибо учителю физкультуры Леониду Матвеевичу Скидину, что привел в легкую атлетику, родителям, которые помогали и всегда были опорой, любимому мужчине Денису и дочери Диане за любовь и понимание"

Ольга Саладуха / Фото: Reuters

"Теперь, имея опыт и видение, буду в дальнейшем делать все от меня зависящее, чтобы развивать украинский спорт. За каждым результатом спортсмена, кроме собственных усилий, стоят десятки специалистов, функционеров, целый комплекс работ и других незаметных болельщикам аспектов"

Ольга Саладуха / Фото: Instagram

"Результаты наших спортсменов на главных форумах – это зеркало состояния дел в украинском спорте. Поэтому впереди еще много тяжелой работы, чтобы мы восстановили и приумножили спортивную славу Украины, как спортивной державы"

Ольга Саладуха – вне финала Олимпиады / Фото: Reuters

Напомним, что 38-летняя Саладуха не смогла пробиться финал Олимпиады в Токио в тройном прыжке. В квалификации она заняла 20-е место, а в финал проходили 12 лучших. Норматив для попадания в финал составлял 14,40 м, тогда как Ольга показала 13,91.

Добавим, что еще один представитель депутатского корпуса Украины, борец греко-римского стиля Жан Беленюк, поспорит за медали Игр в Токио 3-4 августа. Аналитики прочат Беленюку "золото".