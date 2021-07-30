Теперь только депутат: Ольга Саладуха объявила об окончании карьеры

Действующий народный депутат украинского парламента заявила, что выступление на Олимпиаде-2020 в Токио последнее в ее спортивной карьере

Ольга Саладуха / Фото: Instagram

Украинская легкоатлетка Ольга Саладуха, специализирующаяся на тройном прыжке, приняла решение о завершении карьеры. После своего неудачного выступления на Олимпиаде-2020 в Токио, 38-летняя спортсменка дала комментарий Суспильному:

"С тренером сделали все, чтобы выступать на высоком, достойном уровне. Жаль только, что это, пожалуй, последний старт. Пришло время попрощаться с карьерой. Это все. Очень больно. Эмоции не передать".

Ольга Саладуха – вне финала Олимпиады / Фото: Reuters

Напомним, что сегодня действующий депутат Верховной Рады не смогла попасть в финал соревнований в тройном прыжке. По итогам квалификации она заняла 20-е место, при том, что в финал проходили 12 лучших спортсменов. Норматив для попадания в финал в тройном прыжке составлял 14,40 м, тогда как Ольга показала свой лучший результат 13,91.

Ольга Саладуха / Фото: Reuters

Также 3-х кратная чемпионка Европы рассказала, что имела проблемы с бедром, которые сказались на итоговом результате.

"Конечно, хотелось прыгать в фінале. Я к этому была готова. Честно говоря, неожиданно, что не получился результат. С начала сезона немного лечилась, был надрыв бедра".

В карьере украинской прыгуньи эта Олимпиада стала третьей по счету. Впервые она выступила на Олимпийских играх в Пекине-2008, где была седьмой. На Олимпиаде в Лондоне-2012 Саладуха добыла бронзовую медаль.

Призеры соревнований в тройном прыжке / Фото: AFP

Добавим, что еще один представитель депутатского корпуса Украины, борец греко-римского стиля Жан Беленюк поспорит за медали Игр в Токио 3-4 августа. Аналитики прогнозируют ему золотую награду.