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Олимпиада 2020 в Токио

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Теперь только депутат: Ольга Саладуха объявила об окончании карьеры

Сергей Шаховец Сергей Шаховец
30 июля, 19:43
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Действующий народный депутат украинского парламента заявила, что выступление на Олимпиаде-2020 в Токио последнее в ее спортивной карьере
Ольга Саладуха
Ольга Саладуха / Фото: Instagram

Украинская легкоатлетка Ольга Саладуха, специализирующаяся на тройном прыжке, приняла решение о завершении карьеры. После своего неудачного выступления на Олимпиаде-2020 в Токио, 38-летняя спортсменка дала комментарий Суспильному:

"С тренером сделали все, чтобы выступать на высоком, достойном уровне. Жаль только, что это, пожалуй, последний старт.

Пришло время попрощаться с карьерой. Это все. Очень больно. Эмоции не передать".

Ольга Саладуха – вне финала Олимпиады
Ольга Саладуха – вне финала Олимпиады / Фото: Reuters

Напомним, что сегодня действующий депутат Верховной Рады не смогла попасть в финал соревнований в тройном прыжке. По итогам квалификации она заняла 20-е место, при том, что в финал проходили 12 лучших спортсменов. Норматив для попадания в финал в тройном прыжке составлял 14,40 м, тогда как Ольга показала свой лучший результат 13,91.

Ольга Саладуха
Ольга Саладуха / Фото: Reuters

Также 3-х кратная чемпионка Европы рассказала, что имела проблемы с бедром, которые сказались на итоговом результате.

"Конечно, хотелось прыгать в фінале. Я к этому была готова. Честно говоря, неожиданно, что не получился результат. С начала сезона немного лечилась, был надрыв бедра".

В карьере украинской прыгуньи эта Олимпиада стала третьей по счету. Впервые она выступила на Олимпийских играх в Пекине-2008, где была седьмой. На Олимпиаде в Лондоне-2012 Саладуха добыла бронзовую медаль.

Призеры соревнований в тройном прыжке
Призеры соревнований в тройном прыжке / Фото: AFP

Добавим, что еще один представитель депутатского корпуса Украины, борец греко-римского стиля Жан Беленюк поспорит за медали Игр в Токио 3-4 августа. Аналитики прогнозируют ему золотую награду.

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