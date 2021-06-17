С кем играет Украина: У капитана македонцев на голове половой орган

Знаменитый футболист стал известен не только своей игрой за итальянские клубы. Мир облетели фото необычной прически футболиста, похожей на половой орган

Горан Пандев имеет необычную прическу / Фото: Reuters

Сегодня сборная Украины встретится с Северной Македонией во втором туре Евро-2020. Лидером команды и живим символом македонского футбола является ее капитан Горан Пандев. Однако нападающий знаменит не только своими выступлениями на поле.

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Несколько лет назад Пандев, выступая тогда за Дженоа, попал в объектив камер с необычного ракурса, раскрывшего некоторую изюминку его прически. Македонец имел на голове залысины, но мало кто обращал на них внимание, пока в трансляцию не попала голова Горана с другого ракурса.

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Любопытные болельщики заметили, что лысины на голове Пандева напоминают… мужской половой орган. Кадр из трансляции тут же разлетелся в Сети.

Ранее мы писали, что македонцы выбили Шевченко два зуба: Специально били локтем в лицо. Главный тренер сборной Украины имеет шанс отомстить македонцам за грубую игру против него в 2004 году. Тогда украинца били весь тайм, а в конце еще и два зуба выбили.