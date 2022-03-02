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Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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Россию и Беларусь выгнали из мирового биатлона

Максим Мельник
2 марта, 11:30
Изгнание российских агрессоров и из белорусских пособников из международных соревнований продолжается

Россию и Беларусь выгоняют из мирового спорта / Фото: Коллаж: Сегодня

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

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Решение принято из-за вторжения войск РФ в Украину, а также в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета федерациям всех видов спорта исключить россиян и белорусов из своих турниров.

Не позднее ближайшего заседания исполкома IBU, проведение которого запланировано на 17 марта, будет обсуждаться лишение национальных федераций России и Беларуси членства в организации.

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"Исполком IBU считает это решение необходимым, чтобы выразить солидарность с Украиной и олимпийским сообществом".

"Мы выражаем свои глубочайшие соболезнования в связи со смертью украинского биатлониста Евгения Малышева (19 лет), который погиб на этой неделе во время службы в украинской армии. Исполком IBU еще раз осуждает атаки России на Украину и поддержку, оказываемую агрессору Беларусью, и вновь выражает надежду на немедленное прекращение войны", – говорится в заявлении Международного союза биатлонистов.

Евгений Малышев / Фото: biathlon.com.ua