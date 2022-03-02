Росію та Білорусь вигнали зі світового біатлону

Росію і Білорусь виганяють зі світового спорту / Фото: Колаж: Сьогодні

Міжнародна спілка біатлоністів (IBU) усунула російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

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Рішення ухвалено через вторгнення військ РФ до України, а також у зв'язку з рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету федераціям усіх видів спорту виключити росіян та білорусів зі своїх турнірів.

Не пізніше найближчого засідання виконкому IBU, проведення якого заплановане на 17 березня, обговорюватиметься позбавлення національних федерацій Росії та Білорусі членства в організації.

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"Виконком IBU вважає це рішення необхідним, щоб висловити солідарність з Україною та олімпійською спільнотою".

"Ми висловлюємо свої глибокі співчуття у зв'язку зі смертю українського біатлоніста Євгена Малишева (19 років), який загинув цього тижня під час служби в українській армії. Виконком IBU ще раз засуджує атаки Росії на Україну та підтримку, яку надає агресору Білорусь, і знову висловлює надію на негайне припинення війни", – йдеться у заяві Міжнародної спілки біатлоністів.