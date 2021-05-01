Российский боец голодает два дня, чтобы ему разрешили драться

Средневес Вячеслав Василевский 3 мая сразится с бразильцем Вискарди Андраде, но пока не может уложиться в нужный вес и пьет только воду

Вячеслав Василевский / Фото: Instagram

Российский средневес Вячеслав Василевский 3 мая на турнире RCC 9 в Екатеринбурге сразиться с бразильцем Вискарди Андраде (22-8). Однако подготовка к взвешиванию у бойца смешанных единоборств проходит непросто. Приходится даже голодать. Об этом спортсмен рассказал в Instagram. Ранее бойцу выбили зуб в поединке на голых кулаках.

"Вес – 4,5 кг лишних. Вчера я заливался водой, но почти не ел. Сегодня вообще не ел. Но настроение заряженное — рядом Рамазан Исмаилов, поэтому с проблем не будет", — сказал Василевский

Читайте также: Колоритный 47-летний боец MMA в татуировках и с седой бородой стал звездой Сети после поражения

Бой Василевского и Андраде станет главным событием вечера. Всего программа шоу включит в себя 13 поединков. 32-летний Василевский известен по выступлениям в организациях М-1, Bellator, ACB и ACA. Андраде дважды дрался на RCC — его дебют в лиге состоялся после ухода из UFC.

Ранее российскому бойцу едва не выкололи глаз во время боя. Бой пришлось остановить, так как российский боец не смог продолжить поединок из-за повреждения.

Взвешивание и дуэль взглядов перед боем Макгрегор – Порье