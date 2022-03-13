Российские студенты, идите вслед за кораблем! На Универсиаду не пустят россиян и беларусов

FISU стала очередной спортивной организацией, которая отстранила российских и беларусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Правда запрет на участие распространяется всего до конца этого года, т.е. студенты из этих стран пропустят только Летнюю Универсиаду в китайском городе Чэнду.

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Международная федерация студенческого спорта заявила следующее:

"Российские и белорусские спортсмены вместе с официальными лицами национальных федераций студенческого спорта не будут участвовать в соревнованиях и мероприятиях FISU как минимум до конца 2022 года. Два студенческих чемпионата мира FISU в России и чемпионат мира FISU среди студентов в Беларуси, запланированные на 2022 год ранее, были отменены. Кубок мира FISU среди студентов по единоборствам и связанные с ним мероприятия, также запланированные на 2022 год, не будут проведены в России."

Интересно, что следующая Универсиада должна пройти в 2023 году в российском Екатеринбурге. FISU об отмене или переносе этих соревнований никаких заявлений не делала.

Ранее пострадала и сборная России по футболу, которой не сможет сыграть на Чемпионате мира в Катаре.