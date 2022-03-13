Російські студенти, йдіть за кораблем! На Універсіаду не пустять росіян та білорусів

FISU стала черговою спортивною організацією, яка усунула російських та білоруських спортсменів від змагань під своєю егідою. Щоправда, заборона поширюється до кінця цього року, тобто студенти з цих країн пропустять лише Літню Універсіаду у китайському місті Ченду.

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Міжнародна федерація студентського спорту заявила:

" Російські та білоруські спортсмени разом з офіційними особами національних федерацій студентського спорту не братимуть участі у змаганнях та заходах FISU щонайменше до кінця 2022 року. Два студентські чемпіонати світу FISU в Росії та чемпіонат світу FISU серед студентів у Білорусі, заплановані на 2022 рік раніше, були скасовані. Кубок світу FISU серед студентів з єдиноборств та пов'язані з ним заходи, також заплановані на 2022 рік, не будуть проведені в Росії."

Цікаво, що наступна Універсіада має пройти у 2023 році у російському Єкатеринбурзі. FISU про скасування чи перенесення цих змагань жодних заяв не робила.

Раніше постраждала та збірна Росії з футболу, якою не зможе зіграти на чемпіонаті світу у Катарі.