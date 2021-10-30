Российская фигуристка выступала с огромной дыркой на колготах

У Павлюченко порвались колготы после падения

Забавный случай произошел во время второго этапа Гран-при по фигурному катанию – Skate Canada. Российская фигуристка выступала с порванными колготами.

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Дарья вместе с Денисом Ходыкиным соревновались в короткой программе спортивных пар.

Во время проката у Павлюченко после падения на лед в одном из эпизодов порвались колготки. 18-летняя спортсменка поднялась и продолжила выступление.

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Ранее смешной эпизод произошел во время чемпионата Канады по фигурному катанию, когда выступали Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. У Пайпер волосы зацепились за костюм партнера.