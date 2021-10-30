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Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
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Російська фігуристка виступала з величезною діркою на колготах

Любомир Луканюк
30 жовтня, 09:13
Фігуристи з Росії Дар'я Павлюченко та Денис Ходикін посіли друге місце у короткій програмі, незважаючи на падіння партнерки

У Павлюченко порвалися колготи після падіння

Кумедний випадок стався під час другого етапу Гран-прі з фігурного катання – Skate Canada. Російська фігуристка виступала з порваними колготами.

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Дар'я разом із Денисом Ходикіним змагалися у короткій програмі спортивних пар.

Під час прокату у Павлюченко після падіння на лід в одному з епізодів порвалися колготки. 18-річна спортсменка піднялася та продовжила виступ.

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Раніше смішний епізод стався під час чемпіонату Канади з фігурного катання, коли виступали Пайпер Гіллес та Поль Пуар'є. У Пайпер волосся зачепилося за костюм партнера.

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