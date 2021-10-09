Пригрозила Путиным: олимпийская чемпионка из России набросилась на журналистов

Олимпийская чемпионка из России Алина Загитова попала в скандал из-за агрессивного выпада в сторону журналистов. Спортсменка угрожала связями

Владимир Путин и Алина Загитова / Фото: Getty Images

Фигуристка посетила матч регулярного чемпионата КХЛ Ак Барс – Металлург в Казани. Журналисты заметили титулованную спортсменку на трибуне и сделали несколько кадров с ней.

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Загитова заметила сьемку и после матча подошла к журналистам и в грубой форме потребовала удалить кадры с ней.

"Требовала удалить все видеозаписи, спрашивала о целях съемки, уточняла, кто конкретно снимал, что и когда. Алина вела себя явно не так, как следует олимпийской чемпионке. Судите сами, фраза "Я вас засужу, у меня такие связи!" была уместна в этой истории?", – написал журналист Рустам Имамов у себя в Telegram-канале.

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Он признался, что все-таки удалил кадры с Загитовой, но сделал это не из-за угроз, а из уважения к ее семье (не самой фигуристке).

"Но хочу заверить Алину и ее представителей, что я согласился с ее просьбой явно не из страха связей (речь о бизнесмене Романе Ротенберге? Руководителе спортивного вещания Первого канала Ольге Черносвитовой? Или о Владимире Путине?", – добавил Имамов.

Загитова уже попадала в скандал из-за своих симпатий к президенту РФ. Некоторое время назад Загитову пристыдили за поддержку Путина на выборах.

После травли в Сети спортсменка даже удалила свой пост. Фанаты позже шутили, что Кабаевой нужно напрячься с такой "фанаткой" Путина.