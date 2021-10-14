15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
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Российская биатлонистка убила подростка: она совершала любовный ритуал

Андрей Трофимов
14 октября, 16:01
По версии соучастника, 28-летняя Мария Корнеева вырезала ножом на спине у мальчика пентаграмму и случайно убила его

Мария Корнеева была чемпионкой по ачери-биатлону

Трехкратная чемпионка России по ачери-биатлону 28-летняя Мария Корнеева задержана по подозрению в ритуальном убийстве. Вместе со спортсменкой под стражу взят отчим погибшего Владислав Цикунов.

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15-летний Рома Федулов пропал 8 октября под Рязанью, а сегодня его тело обнаружили с признаками насильственной смерти. На теле были следы попыток нарисовать ножом оккультный символ, сообщает Sport24.

Как рассказал на допросе Цикунов, Корнеева должна была вырезать ножом на спине у мальчика пентаграмму, но во время ритуального обряда случайно убила его.

Таким способом пара надеялась вернуть отношения Цикунова и матери подростка. При обыске в гараже отчима нашли дипломат, в котором были записи с рунами и изображения Валькирии.

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Ачери-биатлон – зимний вид спорта, сочетающий лыжную гонку со стрельбой из лука.

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Ранее мы писали, что акула убила спортсмена во время соревнований.

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