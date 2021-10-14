Російська біатлоністка вбила підлітка: вона здійснювала любовний ритуал

Марія Корнєєа була чемпіонкою з ачері-біатлону

Триразова чемпіонка Росії з ачері-біатлону 28-річна Марія Корнєєва затримана за підозрою в ритуальному вбивстві. Разом зі спортсменкою під варту взятий і вітчим загиблого Владислав Цикунов.

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15-річний Рома Федулов зник 8 жовтня під Рязанню, а сьогодні його тіло виявили з ознаками насильницької смерті. На тілі були сліди спроб намалювати ножем окультний символ, повідомляє Sport24.

Як розповів на допиті Цикунов, Корнєєва мала вирізати ножем на спині у хлопчика пентаграму, але під час ритуального обряду випадково вбила його.

Таким способом пара сподівалася повернути відносини Цикунова і матері підлітка. Під час обшуку в гаражі вітчима знайшли дипломат, в якому були записи з рунами і зображення Валькірії.

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Ачері-біатлон – зимовий вид спорту, що поєднує лижну гонку із стрільбою із лука.

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Раніше ми писали, що акула вбила спортсмена під час змагань.