15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Інші новину спорту

Російська біатлоністка вбила підлітка: вона здійснювала любовний ритуал

Андрій Трофімов
14 жовтня, 16:01
За версією співучасника, 28-річна Марія Корнєєва вирізала ножем на спині у хлопчика пентаграму і випадково вбила його

Марія Корнєєа була чемпіонкою з ачері-біатлону

Триразова чемпіонка Росії з ачері-біатлону 28-річна Марія Корнєєва затримана за підозрою в ритуальному вбивстві. Разом зі спортсменкою під варту взятий і вітчим загиблого Владислав Цикунов.

Читайте також: З'явилося відео удару блискавки в 16-річного воротаря з Росії

Реклама

15-річний Рома Федулов зник 8 жовтня під Рязанню, а сьогодні його тіло виявили з ознаками насильницької смерті. На тілі були сліди спроб намалювати ножем окультний символ, повідомляє Sport24.

Як розповів на допиті Цикунов, Корнєєва мала вирізати ножем на спині у хлопчика пентаграму, але під час ритуального обряду випадково вбила його.

Таким способом пара сподівалася повернути відносини Цикунова і матері підлітка. Під час обшуку в гаражі вітчима знайшли дипломат, в якому були записи з рунами і зображення Валькірії.

Реклама

Читайте також: Смерть за "золото"! Юного дзюдоїста вбили після перемоги на турнірі

Ачері-біатлон – зимовий вид спорту, що поєднує лижну гонку із стрільбою із лука.

Реклама

Раніше ми писали, що акула вбила спортсмена під час змагань.

Реклама